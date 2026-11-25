Петербургско-ханойская линия
Губернатор Беглов отправился во Вьетнам помогать развивать местный метрополитен
Делегация Санкт-Петербурга во главе с главой города Александром Бегловым отправилась во вьетнамский Ханой с официальным визитом. Помимо деловых встреч, подписаний соглашений и оформления новых побратимских отношений, чиновники из Северной столицы решили заняться развитием метрополитена в столице Вьетнама.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 ноября в столице Вьетнама встретился с председателем народного комитета Ханоя Ву Дай Тхангом. Градоначальник прибыл накануне вместе с вице-губернатором Евгением Григорьевым, курирующим международные связи города. Во время торжественных церемоний петербургских чиновников сопровождал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко. Чиновники подписали «меморандум о совместной работе по развитию ханойского метрополитена». Речь идет о пилотном проекте одного из участков метро в Ханое. Кроме того, Смольный рассматривает возможность передать городу-партнеру технологии диспетчеризации, производства и обслуживания подвижного состава. В дальнейшем стороны намерены заняться «проработкой устойчивых финансовых решений для дальнейшего развития метро».
«Мы приехали в страну, с которой нас связывает проверенная временем крепкая дружба. Мы гордимся тем, что в мае прошлого года Петербург и Ханой стали побратимами. В последнее время мы выходим на обсуждение практических вопросов и масштабных проектов. Первым из них станет участие петербургских специалистов в планировании ханойской подземки»,— приводят слова губернатора в пресс-службе Смольного.
Господин Тханг, в свою очередь, отметил, что Вьетнам заинтересован наработками Петербурга в развитии железнодорожного транспорта, здравоохранения, информационных технологий и искусственного интеллекта.
Ханойский метрополитен намного моложе петербургского. Впервые поезда начали курсировать по вьетнамской столице только осенью 2021 года. За эти годы схема метрополитена разрослась до 20 станций. В отличие от петербургского, вьетнамское метро проходит над землей. Пути располагаются на эстакадах, а подземная линия сейчас разрабатывается. Метро Петербурга и Ханоя объединяют строки строительства. В столице Вьетнама запуск метро откладывался более чем на десять лет. В Петербурге темпы развития метро тоже больная тема, однако за последние два года в городе открыли три новых станции. Следующие петербуржцы ждут в 2029–2030 годах.
Спикер Законодательного собрания Александр Бельский в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявил, что помощи в метростроении попросили сами вьетнамцы. Представители Ханоя посещали Северную столицу в августе 2026 года. Тогда и упоминалась тема строительства метрополитена. По словам господина Бельского, никаких решений пока не принято и все находится на стадии обсуждения.
«Это просьба, с которой обратилась вьетнамская сторона, когда была здесь, чтобы поделиться опытом, который есть у петербургских метростроевцев»,— рассказал спикер Бельский.
По информации председателя Заксобрания, в качестве экспертной стороны также рассматривались метростроители из Москвы, однако выбор пал все же на петербургские практики. При выборе сыграла роль глубина петербургской подземки.
На вопрос корреспондента «Ъ Северо-Запад», чем Вьетнам мог бы поделиться с Петербургом, лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Павел Крупник ответил: «Немножко их климата, чтобы настроение улучшилось. Солнышко нам нужно. Все остальное есть».