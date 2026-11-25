Ханойский метрополитен намного моложе петербургского. Впервые поезда начали курсировать по вьетнамской столице только осенью 2021 года. За эти годы схема метрополитена разрослась до 20 станций. В отличие от петербургского, вьетнамское метро проходит над землей. Пути располагаются на эстакадах, а подземная линия сейчас разрабатывается. Метро Петербурга и Ханоя объединяют строки строительства. В столице Вьетнама запуск метро откладывался более чем на десять лет. В Петербурге темпы развития метро тоже больная тема, однако за последние два года в городе открыли три новых станции. Следующие петербуржцы ждут в 2029–2030 годах.