Трагическая буффонада Михаила Булгакова в постановке Александра Марина об авантюристах эпохи НЭПа. Московскую квартиру вдовы Зои Пельц ждет уплотнение. Героиня этого не хочет и вообще жаждет уехать в Париж. Из квартиры Пельц решает выжать все до последней капли: днем — швейная фабрика, а ночью — дом свиданий. Показ обновленной постановки в Нижегородском театре драмы состоялся в 2024 году. «Это новая версия блистательного спектакля, который шел на сцене нашего театра 20 лет! Все другое: сценография, костюмы, концепция, режиссер, который сделал собственную, с пиететом к источнику, очень интересную сценическую редакцию пьесы», — отметили в театре.