Panterra, «Триумф времени и разочарования» и музы гениев
Выставки
Когда: с 29 ноября по 21 февраля
Где: «Цех*», Варварская ул., 32
Билеты: 800 руб.
Кино
Когда: с 26 ноября
Где: «Орленок», «Империя грез», «Синема парк»
Билеты: 310 — 840 руб.
Когда: с 26 ноября
Где: «Империя грез», «Синема парк»
Билеты: 480 — 560 руб.
Когда: 29 ноября
Где: «Синема парк», «Седьмое небо»
Билеты: 500 руб.
Спектакли
Когда: 28 — 29 ноября
Где: Концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж
Билеты: 1500 — 3000 руб.
Когда: 29 ноября
Где: Театр драмы им. М. Горького, Большая Покровская ул., 13
Билеты: 700 — 1500 руб.
Когда: 28 ноября
Где: ТЮЗ, Максима Горького ул., 145
Билеты: 400 – 1000 руб.
Когда: 29 ноября
Где: Театр кукол, Большая Покровская ул., 39б
Билеты: 600 руб.
Когда: 29 ноября
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская ул., 1
Билеты: 2200 — 5000 руб.
Концерты
Когда: 28 ноября
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская ул., 1
Билеты: 1900 — 3900 руб.
Когда: 27 ноября
Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11/7
Билеты: 2300 —3200 руб.
Когда: 29 ноября
Где: НГХМ, корпус «Зарубежное искусство», Верхневолжская наб., 3
Билеты: 250 — 500 руб.
Лекции и мастер-классы
Когда: 27 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 600 руб.
Когда: 28 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: Вход бесплатный, по регистрации
Когда: 27 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 250 — 500 руб.
Фестивали
Когда: с 25 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года
Где: г. Нижний Новгород: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а; Школа креативных индустрий, Варварская ул., 3в; Дом Архитектора, Верхневолжская набережная, 2; Нижегородская ярмарка, Совнаркомовская ул., 13; г. Выкса: Культурный центр «Волна», 1 Мая ул., 36
Билеты: Вход бесплатный, по регистрации