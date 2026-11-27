Дефициты стоят предсказанные
В Челябинской области приняли в первом чтении бюджет региона на 2027 год
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в первом чтении бюджет региона на следующий год. Все основные параметры запланированы в меньшем объеме, нежели в 2026 году: доходы области ожидаются на уровне 299 млрд руб., расходы — 336,9 млрд руб., дефицит бюджета — 37,9 млрд руб. Несмотря на почти двукратное снижение дефицита бюджета, общая ситуация с финансами в Челябинской области остается непростой, для покрытия дефицита область вынуждена занимать средства на открытом рынке — в день принятия документа было завершено размещение регионального облигационного займа на 40 млрд руб.
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на очередном заседании приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2027-й и плановый период 2028–2029 годов.
Первичные параметры документа, не учитывающие возможные федеральные трансферты, выглядят следующим образом: доходы — 298,971 млрд руб., расходы — 336,899 млрд руб., первоначально запланированный дефицит — 37,928 млрд. Актуальная версия регионального бюджета на 2026 год (последние корректировки депутаты заксобрания приняли в конце сентября): доходы в размере 306,84 млрд руб., расходы — 382,438 млрд руб., дефицит — 75,597 млрд руб., или 19,77% от расходов.
Таким образом, доходная часть бюджета-2027 по итогам первого чтения планируется без малого на 8 млрд руб. меньше, чем годом ранее, расходная — меньше на 45,54 млрд руб. Дефицит сокращается почти в два раза. При этом его снижение не сильно облегчает общую ситуацию с финансами в региональной казне: для покрытия дефицита область прибегает к значительным (пусть и в пределах, установленных законодательством) заимствованиям на открытом рынке. Так, накануне на Московской бирже завершилось размещение выпуска трехлетних облигаций серии 30004 объемом 40 млрд руб.
Министр финансов Челябинской области Иван Родионов, представлявший бюджет депутатам, отметил, что документ, как и все последние годы, носит социально ориентированный характер. На эти цели уходит 70% всех расходов (234,9 млрд руб.), в том числе 97,5 млрд — на социальную политику, 70 млрд руб. — на сферу образования, 22,8 млрд — на здравоохранение (без учета бюджета-2027 регионального ФОМС в 97 млрд руб., который депутаты приняли на этом же заседании), 6,6 млрд руб. — на развитие физкультуры и спорта, 4,2 млрд — на сферу культуры.
«Бюджетная политика Челябинской области на предстоящие три года направлена на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, выполнение всех социальных обязательств, решение приоритетных национальных задач и безусловную реализацию в регионе всех национальных проектов»,— отметил господин Родионов.
Из остальных статей расходов бюджета-2027 довольно заметны следующие: «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ» (32,52 млрд руб.), «Общегосударственные вопросы» (7,56 млрд руб.), «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (почти 14,78 млрд руб.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (почти 4,7 млрд руб.), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (2,72 млрд руб.), «Охрана окружающей среды» (1,55 млрд руб.). Расходы на дорожное хозяйство составят без малого 24,1 млрд руб., траты по статье «Другие вопросы национальной экономики» — 23,09 млрд руб., транспорт — 11,39 млрд руб., топливно-энергетический комплекс — 7,915 млрд руб., а 1,3 млрд пойдут на переселение из ветхого и аварийного жилья.
Трансферты из областного местным бюджетам в 2027 году запланированы на уровне 120,92 млрд руб., или около 35,9% от всех расходов.
Накануне документ рассматривался на заседании профильного комитета Заксобрания и был рекомендован к принятию. Неожиданностей не возникло: за проголосовало 46 депутатов, еще пять воздержались.
«Челябинская область сохранит темпы развития: мы продолжим дорожную программу, благоустройство общественных пространств и строительство знаковых объектов для региона, таких как Межуниверситетский кампус и хирургический корпус детской областной больницы. Предметом первого чтения проекта бюджета являются основные параметры. Государственная Дума приняла федеральный бюджет в третьем чтении. Соответственно, будут уточнены трансферты регионам. Ко второму чтению нашего бюджета объемы финансирования по многим статьям будут скорректированы в сторону увеличения»,— отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.
Окончательно принять бюджет региона планируется 22 декабря.
Помимо первого чтения регионального бюджета, на заседании заксобрания приняли изменения в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций».
Нововведения предусматривают поэтапное увеличение действующей ставки налога на имущество, рассчитываемого по кадастровой стоимости. Так, для торговых и административно-деловых центров, офисных зданий, объектов питания и бытового обслуживания, кадастровая стоимость которых не превышает 300 млн руб., налоговая ставка возрастет с 1,5 до 2%, а у тех, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн руб., — с 2 до 2,5%. Кроме того, с 2 до 2,5% повысится налог на имущество для не осуществляющих деятельность в РФ иностранных организаций, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб.
Кроме того, продлено до 2030-го полное освобождение от уплаты налога на имущество для участников региональных инвестиционных проектов (РИП) с 2028 до 2030 года, установлен предельный срок — 31 декабря 2026 года — на освобождение от налога на недвижимое имущество первоначальной стоимостью не менее 8 млн руб., введена скидка 50% (в течение одного года) на налог на имущество стоимостью от 20 млн руб., созданное после 1 января 2027 года.
Коммерсантъ (Челябинск) №220от 27.11.2026, стр. 8