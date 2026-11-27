Таким образом, доходная часть бюджета-2027 по итогам первого чтения планируется без малого на 8 млрд руб. меньше, чем годом ранее, расходная — меньше на 45,54 млрд руб. Дефицит сокращается почти в два раза. При этом его снижение не сильно облегчает общую ситуацию с финансами в региональной казне: для покрытия дефицита область прибегает к значительным (пусть и в пределах, установленных законодательством) заимствованиям на открытом рынке. Так, накануне на Московской бирже завершилось размещение выпуска трехлетних облигаций серии 30004 объемом 40 млрд руб.