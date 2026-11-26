Туапсинский районный суд вынес приговор двум жителям Ростовской области в возрасте 42 и 43 лет. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.