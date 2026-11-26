Более 19 млн рублей похитили при строительстве спорткомплекса в Туапсе
Туапсинский районный суд вынес приговор двум жителям Ростовской области в возрасте 42 и 43 лет. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как установил суд, мужчины получили деньги по муниципальному контракту на строительство спортивного комплекса, заключенному с администрацией Туапсинского муниципального образования. Полученные средства они похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Ущерб муниципалитету превысил 19 млн руб.
Суд назначил осужденным пять лет и пять лет шесть месяцев лишения свободы соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Иск прокуратуры о взыскании причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме. Арест на имущество осужденных сохранен для обеспечения исполнения судебного решения.
При надзорном сопровождении прокуратуры спортивный комплекс достроили другие подрядчики и ввели в эксплуатацию.