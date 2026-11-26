Фигуранты признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.