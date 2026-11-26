При строительстве спорткомплекса в Туапсе похитили более 19 млн рублей
Более 19 млн руб. похитили двое жителей Ростовской области при строительстве спортивного комплекса в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Установлено, что двое жителей Ростовской области получили от администрации Туапсе на основании муниципального контракта на строительство спортивного комплекса деньги, которые похитили и потратили. В результате этого имущественный ущерб муниципалитету составил более 19 млн руб.
Фигуранты признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Иск о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен. Аресты, наложенные на имущество осужденных, сохранены для обеспечения исполнения искового заявления. Спортивный комплекс достроен другими подрядчиками и введен в эксплуатацию.