Генсек НАТО Марк Рютте провел неформальные переговоры с Дональдом Трампом в США
Генсек НАТО Марк Рютте встретился вечером 25 ноября с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго. Этот срочно организованный визит состоялся вскоре после трехсторонней встречи господина Трампа в Китае с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, обеспокоившей Европу, и на фоне дискуссий о переговорах по новой архитектуре европейской безопасности.
Визит Марка Рютте во Флориду анонсировали в последний момент — 24 ноября, когда тот уже, по всей видимости, находился в полете. Журналистов сразу предупредили, что никаких мероприятий с прессой по итогам встречи не запланировано. В США сейчас короткие каникулы по случаю Дня благодарения, и тот факт, что Дональд Трамп принял генсека альянса в это время, по мнению наблюдателей, подчеркивает неформальный и срочный характер их встречи, пусть даже ее в итоге передвинули на три часа — с запланированных 16 часов на 19 часов по американскому времени.
Практически сразу после прибытия в США Марк Рютте дал интервью любимому американским лидером телеканалу Fox News, по тональности которого можно было угадать и то, как пойдет его разговор с американским президентом. Генсек НАТО фактически выступил в роли адвоката Белого дома перед многочисленными критиками Вашингтона в Европе. Так, в отличие от многих лидеров стран—членов альянса, он воздержался от нападок на Дональда Трампа из-за теплых слов в адрес президента РФ на саммите в Шэньчжэне. И даже, наоборот, похвалил американского лидера, заявив, что «это работает, и мы должны продолжать в том же духе».