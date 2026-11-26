Визит Марка Рютте во Флориду анонсировали в последний момент — 24 ноября, когда тот уже, по всей видимости, находился в полете. Журналистов сразу предупредили, что никаких мероприятий с прессой по итогам встречи не запланировано. В США сейчас короткие каникулы по случаю Дня благодарения, и тот факт, что Дональд Трамп принял генсека альянса в это время, по мнению наблюдателей, подчеркивает неформальный и срочный характер их встречи, пусть даже ее в итоге передвинули на три часа — с запланированных 16 часов на 19 часов по американскому времени.