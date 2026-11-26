Правительство Финляндии на заседании в четверг продлило на два года действие закона о пограничной безопасности, на основании которого переходы были закрыты еще в 2023 году. Глава МВД Мари Рантанен заявила, что угроза организованного въезда на восточной границе по-прежнему высока. Такой вывод, по ее словам, следует из данных погранслужбы и других органов безопасности.