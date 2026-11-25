Финляндия построит новую казарму за 24 млн евро в 40 км от «Торфяновки»
Финны построят новую казарму для Военной академии сухопутных войск в Хамине — примерно в 40 км от МАПП «Торфяновка» на российско-финляндской границе. Об этом рассказал «Деловой Петербурга», сославшись на сообщение финского министерства обороны. На строительство потратят 23,4 млн евро без учета налогов.
Еще около 1,7 млн уйдет на снос старого здания 1969 года. Оно обветшало, и его решили заменить. В новой казарме, помимо помещений для военнослужащих, появятся склады для подразделений и сушилки для палаток.
В роли заказчика выступает государственное предприятие Puolustuskiinteistt («Оборонная недвижимость»). Закончить работы планируют к февралю 2029 года. На время стройки академия будет работать во временных помещениях.
Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией три года назад. В сентябре нынешнего года финские власти продлили запрет до конца 2028 года.