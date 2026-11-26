Суд обязал жителя Сочи заплатить 2,5 млн рублей налога с продажи квартиры
Краснодарский краевой суд признал законным начисление жителю Сочи 2,535 млн руб. НДФЛ после продажи квартиры за 22,5 млн руб. Продавец настаивал, что фактически получил за недвижимость 2,2 млн руб., а более высокая сумма появилась в документах Росреестра из-за технической ошибки, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как следует из материалов дела, в договоре купли-продажи были указаны стоимость квартиры и порядок расчетов: покупатель должен был внести 8 млн руб. собственных средств и еще 14,5 млн руб. за счет ипотечного кредита. Налоговая инспекция по федеральной территории «Сириус» учла указанную в договоре сумму — 22,5 млн руб. — и после вычета 3 млн руб., потраченных продавцом на приобретение квартиры, начислила НДФЛ в размере 2,535 млн руб.
Адлерский районный суд Сочи отказал мужчине в удовлетворении иска к налоговой инспекции. Суд установил, что представленный истцом договор с ценой 2,2 млн руб. имел отметку «Проект», поэтому не мог служить основанием для перерасчета налоговых обязательств.
Судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда оставила решение первой инстанции без изменений. Таким образом, продавцу предстоит уплатить в бюджет 2,535 млн руб. Решение вступило в законную силу.