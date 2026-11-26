Как следует из материалов дела, в договоре купли-продажи были указаны стоимость квартиры и порядок расчетов: покупатель должен был внести 8 млн руб. собственных средств и еще 14,5 млн руб. за счет ипотечного кредита. Налоговая инспекция по федеральной территории «Сириус» учла указанную в договоре сумму — 22,5 млн руб. — и после вычета 3 млн руб., потраченных продавцом на приобретение квартиры, начислила НДФЛ в размере 2,535 млн руб.