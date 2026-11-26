В Краснодарском крае ливни местами вызвали заметный подъем воды в предгорных и черноморских реках, в том числе Дефани, Убине, Афипсе и Пшаде. При этом основные полевые культуры аграрии успели убрать до начала непогоды. Кукуруза, подсолнечник, рис и соя были собраны в сухую погоду в сентябре и октябре, поэтому ноябрьские осадки не повлияли на объемы и качество урожая.