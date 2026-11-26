Ноябрьские ливни улучшили состояние озимых на Кубани
Ноябрьские дожди восполнили недостаток почвенной влаги на Кубани, однако на отдельных низинных полях и в поймах рек избыток воды может повредить озимые культуры. Об этом сообщил ученый агроном, руководитель органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Денис Проворченко.
По его словам, после затяжного осеннего тепла и дефицита осадков циклоны обеспечили естественную влагозарядку почвы. Это особенно важно для озимой пшеницы, ячменя и рапса. Поздние октябрьские посевы благодаря дождям активнее пошли в рост, формируют корневую систему и готовятся к похолоданию.
Основные риски сосредоточены в поймах малых рек и на низинных участках предгорных и юго-западных районов края. Если вода остается на поле дольше трех-пяти суток, корням может не хватать кислорода, что создает угрозу вымокания растений. При теплой и сырой погоде также повышается вероятность корневых гнилей, септориоза и распространения слизней. Впрочем, такие участки занимают небольшую долю посевных площадей региона, отмечает специалист.
В Краснодарском крае ливни местами вызвали заметный подъем воды в предгорных и черноморских реках, в том числе Дефани, Убине, Афипсе и Пшаде. При этом основные полевые культуры аграрии успели убрать до начала непогоды. Кукуруза, подсолнечник, рис и соя были собраны в сухую погоду в сентябре и октябре, поэтому ноябрьские осадки не повлияли на объемы и качество урожая.
Дожди затронули лишь часть поздних овощей открытого грунта — белокочанную капусту, морковь и столовую свеклу. Избыточная влага перед уборкой повышает риск растрескивания корнеплодов и кочанов, а при хранении — развития бактериозов и серой гнили. Поэтому таким партиям потребуется более тщательная сортировка и вентиляция овощехранилищ.
В тепличных комплексах, по оценке агронома, ситуация остается под контролем благодаря системам климат-контроля и искусственного освещения. Они позволяют компенсировать высокую влажность и недостаток естественного света, снижая риск заболеваний огурцов и томатов.