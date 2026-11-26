Детский омбудсмен прокомментировала нападение прохожего на школьницу в Ижевске
Девочка смогла вырваться, громко позвав на помощь
Школа и службы кризисной помощи в Удмуртии готовы оказать психологическую помощь девочке, которую мужчина пытался затащить в подъезд жилого дома в Ижевске. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева.
«Девочка грамотно повела себя в данной ситуации: она громко закричала, привлекая внимание прохожих», — написала госпожа Авдеева.
Детский омбудсмен призвала образовательные организации напомнить ученикам о правилах общения с незнакомыми взрослыми и повторить с ними безопасный маршрут между школой и домом. Также она обратилась к родителям с просьбой повторить с детьми правила безопасного поведения.
Напомним, инцидент произошел 24 ноября. Он попал на камеру видеонаблюдения домофона. Школьница звала на помощь и смогла вырваться. Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. СУ СКР по Удмуртии начало доследственную проверку. Позже стало известно, что Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения.
По данным Telegram-каналов, подозреваемому 31 год. Он переехал в Ижевск из Татарстана, работает на местном железобетонном заводе. В августе подозреваемый женился на 25-летней девушке, но вскоре они расстались.