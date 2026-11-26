Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на школьницу в Ижевске
Девочка смогла вырваться и убежать от нападавшего
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на малолетнюю школьницу в Ижевске. Поводом стал сюжет о происшествии на федеральном телеканале, сообщила пресс-служба ведомтсва.
Напомним, инцидент произошел 24 ноября. Он попал на камеру видеонаблюдения домофона. Школьница звала на помощь и смогла вырваться. Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. СУ СКР по Удмуртии начало доследственную проверку. Позже стало известно, что Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки
По данным Telegram-каналов, подозреваемому 31 год. Он переехал в Ижевск из Татарстана, работает на местном железобетонном заводе. В августе подозреваемый женился на 25-летней девушке, но вскоре они расстались.