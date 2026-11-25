Прохожий поймал малолетнюю школьницу в Ижевске и попытался завести ее в подъезд
СК начал доследственную проверку
СУ СКР по Удмуртии начало доследственную проверку из-за публикаций в сети о том, что прохожий в Ижевске поймал малолетнюю школьницу и попытался затащить ее в подъезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения домофона. Согласно записи, это произошло 24 ноября. Школьница звала на помощь и смогла вырваться. Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По данным Telegram-каналов, подозреваемому 31 год. Он переехал в Ижевск из Татарстана, работает на местном железобетонном заводе. В августе подозреваемый женился на 25-летней девушке, но вскоре они расстались.