Субханкулов подерется за титул чемпиона IBF с кубинцем Крусом
27 ноября российский боксер Артур Субханкулов может стать чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе (до 61,2 кг). Для этого ему придется справиться в домашнем поединке, который принимает Уфа, с очень опасным противником. Кубинец Энди Крус, уже однажды одолевший Субханкулова по ходу любительской карьеры, считается одним из самых ярких бойцов категории. В январе, когда Крусу достался первый шанс взять титул, он чуть было не одолел знаменитого американца Раймонда Мураталлу.
Эти два бойца уже один раз встречались. Поединок состоялся в 2019 году, когда оба были любителями. Столкновение случилось на турнире в Чехии, и верх в нем взял Энди Крус. Но — совсем на тоненького. Артуру Субханкулову, по сути, не хватило капельки везения. И вот через семь лет они пересеклись снова — уже на куда более высоком уровне. На таком, что их матч зацепил, например, телеканал ESPN, включивший его в список топовых боксерских событий, отметив градус интриги и неординарность оппонентов.
У Артур Субханкулов в бокс пришел поздно, подростком. Но как-то довольно быстро добился успехов, попал в сборную страны. Начало и решающая стадия профессиональной карьеры, когда надо во что бы то ни стало доказывать право считаться достойным больших боев, выпали на неудачный период: после 2022 года отечественных боксеров неохотно принимали на главных зарубежных площадках. Субханкулову также приходилось выступать исключительно дома. Но эти выступления все-таки убедили Международную боксерскую федерацию в том, что этот левша с резким ударом заслуживает шанса биться за титул.