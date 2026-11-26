Эти два бойца уже один раз встречались. Поединок состоялся в 2019 году, когда оба были любителями. Столкновение случилось на турнире в Чехии, и верх в нем взял Энди Крус. Но — совсем на тоненького. Артуру Субханкулову, по сути, не хватило капельки везения. И вот через семь лет они пересеклись снова — уже на куда более высоком уровне. На таком, что их матч зацепил, например, телеканал ESPN, включивший его в список топовых боксерских событий, отметив градус интриги и неординарность оппонентов.