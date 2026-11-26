О том, что двое ливийских военных, пострадавших в результате взрыва в Бенгази, скончались, сообщил 25 ноября в соцсети X заместитель командующего ЛНА Саддам Хафтар. В своем заявлении военачальник, который приходится сыном главе ЛНА Халифе Хафтару, дал понять, что «кровь мучеников» вопиет о мщении. Восточно-ливийские власти, как подчеркнул Саддам Хафтар, не будут «проявлять снисхождения» по отношению к организаторам атаки в порту Бенгази и не пойдут на компромисс в том, что касается суверенитета страны и безопасности ее граждан.