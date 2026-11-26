Директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев подчеркнул, что дело Владимира Белоглазова продолжает жить. Такое мероприятие помогает вспомнить о хорошем и встретиться с близкими по духу людьми. «Сегодня у нас двойной юбилей — с одной стороны, грустная дата, а с другой — повод убедиться, что большое дело, связанное с именем Владимира Алексеевича, продолжает жить. Такие события — это уже не просто память, а часть нашего стиля жизни. В повседневной суете особенно важно вовремя остановиться, переключиться и вспомнить о хорошем — и, конечно, о друзьях»,— сказал господин Малышев.