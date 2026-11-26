«Такие события — не просто память, а часть жизни»
На «УГМК-Арене» прошел турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2026»
В Екатеринбурге провели юбилейный, десятый турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2026». Закрытый VIP-турнир среди любителей стал традицией для обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Особенностью мероприятия в этом году стала новая площадка — «УГМК-Арена». Ежегодная встреча неразрывно связана с именем Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании, инициатора турнира.
«Коммерсантъ-Урал», УГМК и Ассоциация клуба настольного тенниса УГМК собрали спортсменов-любителей в юбилейный десятый раз на закрытый VIP-турнир «Уральская шляпа». Особенностью мероприятия в этом году стала новая площадка — тренировочная арена «УГМК-Арены».
Заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов вместе с исполнительным директором ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Мариной Архиповой и директором по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрием Малышевым выступили с приветственными речами на торжественном открытии. Они почтили память Владимира Белоглазова, в честь которого назван турнир.
«Я хотел бы сказать про Владимира Алексеевича, потому что знал его больше 30 лет. Это человек с огромным количеством талантов. Неслучайно во многих сферах есть его турниры. Он очень много сделал для развития культуры спорта, потому что понимал, как это важно для развития каждого человека, Урала и России. Поэтому пусть турнир продолжает свою историю еще долгие годы»,— сказал господин Никонов.
История турнира неразрывно связана с именем директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании, инициатора VIP-турнира Владимира Белоглазова, которого не стало в феврале 2021 года.
Благодаря его усилиям настольный теннис стал важной частью корпоративной культуры и одним из символов единства уральского сообщества.
Директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев подчеркнул, что дело Владимира Белоглазова продолжает жить. Такое мероприятие помогает вспомнить о хорошем и встретиться с близкими по духу людьми. «Сегодня у нас двойной юбилей — с одной стороны, грустная дата, а с другой — повод убедиться, что большое дело, связанное с именем Владимира Алексеевича, продолжает жить. Такие события — это уже не просто память, а часть нашего стиля жизни. В повседневной суете особенно важно вовремя остановиться, переключиться и вспомнить о хорошем — и, конечно, о друзьях»,— сказал господин Малышев.
«Я не устаю говорить каждый год, что это мероприятие — одно из моих самых любимых. Оно отличается совершенно удивительной атмосферой, очень теплыми дружескими разговорами, потрясающей честной игрой. Каждый год я наблюдаю за тем, как участники тренируются и растут. В нашем турбулентном мире важно оставлять место традициям и постоянству»,— сказала директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.
На играх турнира «Уральская шляпа» встретились известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, бизнесмены и общественные деятели. Впервые участие приняли член Общественного совета при Свердловском УФАС России, генеральный директор «Русь (Екб)» Аркадий Елизаров, директор парка Маяковского Павел Зубакин, директор «АНТ-Инжиниринг» Денис Трофимов, международный мастер по шахматам и основатель шахматной школы «ШахМатOff» Матвей Щербин.
Постоянными участниками турнира стали депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко, директор представительства АО ИФК «Солид» в Екатеринбурге Константин Колчанов, генеральный консул Узбекистана Жахонгир Парманов, почетный консул Италии Роберто Д’Агостино, гендиректор «Бизнес-центр «Альянс» Алексей Селюков, замдиректора по кадровым вопросам УГМК Руслан Садыков, главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер и другие.
Среди гостей за игрой наблюдали врио министра физкультуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
Победителем теннисного турнира стал глава благотворительного движения «Лига Добра» Гор Мазманян. Второе место занял заместитель директора «Уралоборудование» Иван Попов. Тройку победителей замкнул руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Алексей Шмаков.
Специальной награды удостоен экс-управляющий делами нотариальной палаты Свердловской области Петр Дьячков — за многолетнюю преданность настольному теннису.
Призеры получили статуэтки в виде узнаваемой бронзовой кепки, билеты на предновогодний концерт с участием выдающихся музыкантов в Pine Creek Resort и памятные подарки от ЦУМ.
«Для меня этот турнир — прежде всего возможность встретиться с людьми, для которых дорога память о Владимире Алексеевиче. Между игроками на площадке не только дух соперничества, но и то живое единство, которое он умел создавать. Пусть его идеи и начинания продолжают объединять нас и в дальнейшем»,— сказал директор Ассоциации «Клуб настольного тенниса «УГМК» Дмитрий Балаченков.
«Сегодня шестой турнир с тех пор, как Владимир Алексеевич ушел. Вчера ему исполнилось бы 70 лет. И я еще раз понимаю, что все, кто его знал, могут отметить его удивительную способность объединять людей совершенно из разных сфер. Пожалуйста, продолжайте эту традицию: не теряйте свою физическую форму, соревнуйтесь, побеждайте и будьте вместе»,— резюмировала вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова.