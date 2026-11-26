Антисанитария дома, пропуск школы, отказ от продуктовой помощи
В вологодском правительстве рассказали подробности о семье, где ребенок умер от истощения
Многодетная семья из Вологды с 11 несовершеннолетними детьми, в которой накануне от истощения погибла девочка, состояла на учете в городской комиссии по делам несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении. Об этом рассказал министр по социальной работе Вологодской области Александр Ершов на заседании регионального правительства.
По его словам, на учет в КДН семью поставили по нескольким причинам. Среди них — антисанитарные условия в жилом помещении, пропуски плановых посещений врачей детьми младшего возраста, а также прогулы школы и детского сада. Отец семьи был трудоустроен, подчеркнул Александр Ершов.
«По направлению алкоголизации семья никогда замечена не была, такие моменты не фиксировались. В этом плане семья проживала в нормальном, насколько так можно выразиться, положении»,— заявил министр.
При этом, добавил он, уборку в жилье семьи иногда проводили сотрудники социальной защиты. Последний раз они приходили по адресу 12 ноября — дома были два ребенка, мать с младшими детьми находилась на даче, на телефонные звонки отвечала.
«Вся семья обеспечена всеми социальными выплатами, ей оказывается нематериальная помощь. Стоит сказать, что отец всегда отказывался от продуктовой помощи, обосновывая это тем, что он работает, также есть пособия, денег достаточно. Говорил, что неприемлемо брать помощь продуктами питания. Такие моменты были зафиксированы»,— рассказал Александр Ершов.
Накануне с истощением госпитализировали и другого ребенка из многодетной семьи. Министр Ершов подчеркнул, что состояние пациента на сегодняшний день стабильно. Остальные дети из семьи, добавил он, сейчас находятся в больнице. Их состояние медики так же оценивают как стабильное, здоровью ничего не угрожает.
«Для дальнейшего решения судьбы детей готовы специальные учреждения, подготовлены места для их размещения»,— заявил господин Ершов. В дальнейшем, заметил министр, с детьми из семьи проведут психиатрическую и прочие экспертизы.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что у него много вопросов к местным структурам социальной защиты и органам опеки.
«Мы констатируем, что ребенок погиб по причине истощения. Маленького ребенка не кормили»,— сказал господин Филимонов.
Он отметил, что правительство области в расследовании ситуации будет тесно взаимодействовать с правоохранительными органами.
Заместитель губернатора Вологодской области и министр региональной безопасности Константин Закутаев рассказал, что эвакуация детей из жилья прошла в оперативном режиме. Региональный прокурор Андрей Тимошичев добавил, сейчас правоохранительными органами решается вопрос о задержании родителей.
«Устанавливаются все обстоятельства и лица, которые будут подлежать привлечению к уголовной ответственности»,— заявил господин Тимошичев.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Вологде после смерти девочки от истощения возбуждено два уголовных дела. В СКР заявили, что решается вопрос об изъятии остальных детей из многодетной семьи.