«Вся семья обеспечена всеми социальными выплатами, ей оказывается нематериальная помощь. Стоит сказать, что отец всегда отказывался от продуктовой помощи, обосновывая это тем, что он работает, также есть пособия, денег достаточно. Говорил, что неприемлемо брать помощь продуктами питания. Такие моменты были зафиксированы»,— рассказал Александр Ершов.