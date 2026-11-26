СКР возбудил два уголовных дела после смерти вологодской девочки от истощения
Решается вопрос об изъятии остальных детей из многодетной семьи
В Вологде решается вопрос об изъятии детей из многодетной семьи, в которой несовершенолетняя девочка умерла от истощения, а ее брат был госпитализирован в аналогичном состоянии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Вологодской области.
По данным ведомства, в семье в антисанитарных условиях воспитывались 12 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
«В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения»,— говорится в сообщении регионального СУСК.
С участием родителей проводятся следственные действия. Также назначены судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники и родственники семьи.
Ранее в региональном управлении СКР сообщили, что семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. После смерти девочки и госпитализации ее брата следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, а также дело о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.