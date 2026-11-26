Сдачу головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 «Павел Михаленко» проекта HSV05 перенесли на 2028 год, следует из распоряжения правительства РФ. Документ разрешил изменить существенные условия госконтракта, подписанного в 2022 году, и сдвинуть сроки исполнения до конца 2028 года.