Сдачу головного судна Arc7 перенесли на 2028 год
Сдачу головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 «Павел Михаленко» проекта HSV05 перенесли на 2028 год, следует из распоряжения правительства РФ. Документ разрешил изменить существенные условия госконтракта, подписанного в 2022 году, и сдвинуть сроки исполнения до конца 2028 года.
Гидрографическое судно для госкорпорации «Росатом» строит АО «Судостроительный завод „ Волга“» в Нижнем Новгороде. Стоимость контракта превышает 7 млрд руб. «Павел Михаленко» станет частью системы навигационного обеспечения Севморпути и также будет доставлять специалистов и грузы в районы Арктики.
В августе 2026 года специалисты нижегородского завода начали установку рулевой рубки судна. Ранее «Павел Михаленко» планировали сдать в 2024 году.