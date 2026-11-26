Заместитель председателя парламентского комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике Лариса Гордиенко («Единая Россия») объяснила, что принятые дополнения «продиктованы заботой о работниках предприятий, пользующихся налоговыми преференциями». «Принципиально важно, что льготы не отменяются — совершенствуется те механизмы, которые реально работают на благо людей. Если же работодатель не будет выполнять эти условия, средства просто остаются в бюджете»,— дополнила госпожа Гордиенко.