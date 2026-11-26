Налоговые льготы оставят поднявшим зарплаты организациям Волгоградской области
В облдуме поправки в закон объяснили «заботой о работниках предприятий»
Волгоградская областная дума приняла поправки в закон о налоговых льготах для работодателей. Возможность их оформления увязали с ростом зарплат, сообщила пресс-служба регпарламента.
Главным условием получения преференций с 1 января 2027 года станет увеличение заработной платы сотрудников. Второе условие — у льготополучателей не должно быть задолженностей по налогам на конец календарного года. Также организации обяжут предоставить УФНС согласия на передачу сведений о суммах льгот и уплаченных налогов.
Дополнительные условия установлены для отдельных категорий налогоплательщиков, включая сельскохозяйственных товаропроизводителей, застройщиков и др. Аналогичные требования будут действовать при использовании инвестиционного налогового вычета организациями, работающими в сфере телекоммуникаций. О каких требованиях идет речь, в думе не уточнили.
Согласно новым нормам, темп роста исчисленного налога на доходы физических лиц должен быть не ниже темпа роста средней зарплаты по региону за предшествующий год. Базой для расчета станут данные Росстата за 2026 год.
Заместитель председателя парламентского комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике Лариса Гордиенко («Единая Россия») объяснила, что принятые дополнения «продиктованы заботой о работниках предприятий, пользующихся налоговыми преференциями». «Принципиально важно, что льготы не отменяются — совершенствуется те механизмы, которые реально работают на благо людей. Если же работодатель не будет выполнять эти условия, средства просто остаются в бюджете»,— дополнила госпожа Гордиенко.
Отдельно в регпарламенте объявили об отмене преференций для СМИ. С 2027 года в Волгоградской области не будет действовать налоговая льгота на имущество, «используемое для производства и выпуска средств массовой информации».