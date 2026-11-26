Как установило следствие, несовершеннолетняя девушка, вступив в мессенджере в диалог с подростком из города Александровска Пермского края, стала давать ему советы и указания по совершению убийства сверстников. Находясь под ее влиянием, несовершеннолетний 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику.