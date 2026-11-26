Несовершеннолетнюю девушку отправили в колонию за покушение на убийство
В Пермском крае несовершеннолетняя признана виновной в покушении на убийство и приговорена к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Как установило следствие, несовершеннолетняя девушка, вступив в мессенджере в диалог с подростком из города Александровска Пермского края, стала давать ему советы и указания по совершению убийства сверстников. Находясь под ее влиянием, несовершеннолетний 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику.
С учетом собранных доказательств суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.
Уголовное дело в отношении подростка прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда он помещен в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.