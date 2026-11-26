Порядок размещения копии Знамени Победы утвердили в Ижевске
Ее будут поднимать на зданиях городской и районных администраций
Городская дума Ижевска утвердила порядок использования копии Знамени Победы на территории муниципалитета. Решение принято 19 ноября 2026 года и опубликовано на сайте администрации города.
Согласно документу, копию Знамени Победы будут поднимать в День Победы и другие памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Ее разместят рядом с флагами России, Удмуртии и Ижевска на зданиях Гордумы.
Внешний вид копии должен соответствовать оригиналу. При одновременном подъеме флагов и копии Знамени Победы порядок их размещения будет таким же, как при совместном размещении государственных и муниципального флагов.
В апреле 2026 года Госсовет Удмуртии принял закон об использовании копии Знамени Победы в республике. Документ предусматривает ее размещение в День Победы на зданиях резиденции главы региона, Госсовета и правительства Удмуртии. Муниципалитетам рекомендовали принять собственные акты, устанавливающие порядок размещения копии на зданиях органов местного самоуправления.
В мае в республике определили порядок использования копии Знамени Победы отдельными органами государственной власти.