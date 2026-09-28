Минпросвещения создаст «золотой стандарт» книг и мультфильмов для детсадов
Министерство просвещения России планирует создать единые перечни книг, игр и мультфильмов для дошкольных учреждений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, список станет так называемым золотым стандартом.
Министр пояснил, что сейчас разрабатываются единые методические комплекты и рекомендации, учитывающие воспитательные задачи. Создавать перечни планируется совместными усилиями — в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского сообщества. Такой подход, по словам министра, позволит выработать ориентиры, на которые смогут опираться детские сады по всей стране.
Он также отметил, что Минпросвещения продолжит развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников по созданию единого воспитательного пространства. Работа будет вестись в том числе через проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята».
Практический статус такого ориентира будет зависеть от нормативного оформления. В феврале 2026 года Минпросвещения планировало подготовить нормативную базу для рекомендованных детским садам перечней и начать их использование с сентября; при этом в первую очередь новое оборудование должны были получать учреждения, проходящие капитальный ремонт. Речь идет о механизме рекомендаций и поэтапного внедрения, а не о немедленной обязанности для всех детских садов.
Содержание будущих материалов должно соотноситься с уже закрепленной целью дошкольной программы — разносторонним развитием ребенка на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. Дополнительным каналом закрепления требований может стать обновление ФГОС: в июне 2026 года Сергей Кравцов говорил о включении в стандарты минимального перечня средств обучения и воспитания.