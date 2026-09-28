Минпросвещения создаст «золотой стандарт» книг и мультфильмов для детсадов

Министерство просвещения России планирует создать единые перечни книг, игр и мультфильмов для дошкольных учреждений. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, список станет так называемым золотым стандартом.

Министр пояснил, что сейчас разрабатываются единые методические комплекты и рекомендации, учитывающие воспитательные задачи. Создавать перечни планируется совместными усилиями — в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского сообщества. Такой подход, по словам министра, позволит выработать ориентиры, на которые смогут опираться детские сады по всей стране.

Он также отметил, что Минпросвещения продолжит развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников по созданию единого воспитательного пространства. Работа будет вестись в том числе через проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята».