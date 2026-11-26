В Самаре из незаконного оборота изъяли 830 л пива и пивной продукции. Нарушения выявили у индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговую деятельность в магазине сети «Живо-пиво» на ул. Чернореченской. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.