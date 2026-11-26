В Самаре изъяли 830 литров нелегального алкоголя
В Самаре из незаконного оборота изъяли 830 л пива и пивной продукции. Нарушения выявили у индивидуального предпринимателя, который осуществляет торговую деятельность в магазине сети «Живо-пиво» на ул. Чернореченской. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.
В отношении предпринимателя возбуждены административные производства по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях.
По информации министерства, в этом году в Самарской области из нелегального оборота изъяли 4,93 тыс. л контрафактного и незаконно реализуемого алкоголя.