Как считало следствие, в декабре 1993 года Олег Урюпин дал указание участнику ОПГ убить двух жителей Кургана. По данным СМИ, это были бизнесмены, отец и сын Шарояны. Тогда сообщник организатора, не ставший фигурантом дела в связи со смертью, забросил в окно дома курганцев два взрывных устройства, но хозяева не пострадали. Затем, по версии СК, бизнесменов пригласили на встречу в офис преступной группы на улице Станционной. После беседы предприниматели уехали, но участники ОПГ их догнали и расстреляли в автомобиле, считало следствие.