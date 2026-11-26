Экс-участнику ОПГ Кургана утвердили оправдательный приговор по делу об убийстве
Курганский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции об оправдании бывшего участника группировки «Локомотив» Олега Урюпина по делу о двойном убийстве. Информация размещена в картотеке суда.
Как считало следствие, в декабре 1993 года Олег Урюпин дал указание участнику ОПГ убить двух жителей Кургана. По данным СМИ, это были бизнесмены, отец и сын Шарояны. Тогда сообщник организатора, не ставший фигурантом дела в связи со смертью, забросил в окно дома курганцев два взрывных устройства, но хозяева не пострадали. Затем, по версии СК, бизнесменов пригласили на встречу в офис преступной группы на улице Станционной. После беседы предприниматели уехали, но участники ОПГ их догнали и расстреляли в автомобиле, считало следствие.
Олега Урюпина обвиняли в покушении на убийство и двойном убийстве (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105; п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В июле этого года при участии присяжных заседателей его оправдали. Прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение, однако облсуд не стал ее удовлетворять.