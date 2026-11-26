Госдума в окончательном чтении приняла закон о включении пассивных доходов россиян в основную базу по НДФЛ. К пассивным доходам относятся, в частности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами. Сюда же попадают доходы от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения. Теперь они будут облагаться ставками в диапазоне от 13 до 22% (вместо нынешних 13–15%). Закон заработает уже со следующего года. О том, насколько это нововведение охладит интерес россиян к инвестициям, рассуждает квалифицированный инвестор из Крыма Алена Кладько.