«Настоящие суммы появляются там, где доход разовый и крупный»
Инвестор Алена Кладько — о целесообразности инвестиций по новым правилам расчета НДФЛ
Госдума в окончательном чтении приняла закон о включении пассивных доходов россиян в основную базу по НДФЛ. К пассивным доходам относятся, в частности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами. Сюда же попадают доходы от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения. Теперь они будут облагаться ставками в диапазоне от 13 до 22% (вместо нынешних 13–15%). Закон заработает уже со следующего года. О том, насколько это нововведение охладит интерес россиян к инвестициям, рассуждает квалифицированный инвестор из Крыма Алена Кладько.
«С 2027 года пассивные доходы складываются с зарплатой в одну базу. Проценты по вкладам, дивиденды, сделки с бумагами, продажа квартиры или доли в бизнесе — все считается вместе и облагается по общей шкале: до 2,4 млн — 13%, 2,4–5 млн — 15%, 5–20 млн — 18%, 20–50 млн — 20%, свыше 50 млн — 22%.
Главное здесь не ставки — изменился сам принцип. Раньше налог зависел от того, откуда пришли деньги, и собственник бизнеса платил меньше наемного работника с таким же доходом. Теперь же налог зависит только от размера дохода. По оценке Минфина, это коснется не более 6% населения, около 4 млн человек.
Главный вопрос: охладит ли это интерес к вкладам и к рынку? Нет. Подорожало все сразу и одинаково. Нет инструмента, куда можно переложиться и платить меньше: ставка одна и для вклада, и для дивидендов, и для квартиры. Перекладываться просто бессмысленно, а уехать от налога нельзя: резидент платит с мирового дохода.
Важно, что для обычного человека мало что поменялось. Необлагаемый лимит по вкладам остался: для 2027 года это 160 000 рублей процентов за год. Вклад на 500 000 при текущих 13,31% дает около 66 000 рублей — втрое меньше лимита. Налога нет вообще.
С облагаемыми доходами примерно то же самое. Пример: зарплата 80 000 рублей в месяц и 100 000 рублей дивидендов и купонов в год. Вместе это 1,06 млн — заметно ниже первого порога. Налог — те же 13%, разница ровно ноль.
Разница начинается выше. При зарплате 300 000 рублей в месяц те же 100 000 пассивного дохода попадут уже в 15% — это 2 000 рублей за год. При пассивном доходе 500 000 — 10 000 рублей. Неприятно, но не та сумма, из-за которой меняют стратегию.
Настоящие суммы появляются там, где доход разовый и крупный. Продажа квартиры с налогооблагаемым доходом 10 млн при зарплате 300 000 в месяц раньше дала бы налог около 1,45 млн, теперь — 1,76 млн. Переплата 306 000 руб.
Отсюда — уже вопрос про „тень“. Он не про вклады и не про биржу: там налог удерживает банк или брокер, человек в процессе не участвует. Он про сделки, где цену в договоре назначают сами стороны,— дорогие квартиры и доли в бизнесе. Риелторы уже говорят про занижение цен в сегменте дороже 50 млн. Но это старая болезнь дорогого сегмента, которая получила новый повод, а не новая проблема рынка.
Глобально инвесторы сменят в тактике только три довольно скучных пункта. Не продавать все в один календарный год: доход считается за год, растянуть продажу на два уже дешевле. Не терять льготы по сроку владения: три года — на бумаги, три и пять лет — на недвижимость. Те, кто держал квартиру дольше, налог не платят вообще. И если крупная сделка уже на столе, закрывать расчеты в 2026-м.
Есть и то, о чем почти не говорят: с 2027 года к процентам по вкладам можно будет применять вычеты — стандартные, социальные, имущественные. Сейчас нельзя. У части людей налог не вырастет, а уменьшится.
Если раньше выбор инструмента мог быть способом экономить на налоге, то новая реформа просто возвращает инвестору нормальную логику: считать не ставку налога, а цель и срок своих вложений. Налоговая оптимизация как ключевая стратегия закончилась — началась обычная финансовая дисциплина».