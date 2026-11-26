Глава «Нацпроектстроя» Крапивин сравнил строительство ВСМ с БАМом
Для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом задействовали более 32 тысяч человек со всей России, заявил ТАСС глава компании «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.
Для стройки ВСМ, как отметил господин Крапивин, привлекают не только мостовиков. Здесь широкий охват востребованных специальностей — от бетонщиков до аналитиков данных.
«Строить ВСМ, как полвека назад БАМ, действительно приезжают люди со всей страны»,— рассказал глава компании.
Технология монтажа элементов пути, по его словам, требует ювелирной точности. Речь идет о новых стандартах качества выполнения работ и высоких требованиях к квалификации.
Сейчас разрабатываются новые программы обучения для работы на полигонах по выпуску мостовых балок. Важно также наделить новыми знаниями строителей, которые будут укладывать безбалластный путь, добавил господин Крапивин.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что в поездах высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург предусмотрят несколько классов обслуживания, места для работы и отдыха, а также специальные зоны для багажа.