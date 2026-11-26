Житель Башкирии осужден за ложное сообщение о краже денег на восстановление дома
Иглинский межрайонный суд приговорил 29-летнего жителя Бурзянского района, признанного виновным в ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ), к 120 часам обязательных работ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в сентябре 2025 года в доме подсудимого произошел пожар. Родственники собрали на восстановление жилья 700 тыс. руб., но он потратил их на личные нужды.
Чтобы скрыть от супруги и родных растрату, фигурант дела заявил в полицию, что деньги украли из его автомобиля, припаркованного в селе Акбердино.