На Дону 97% медиков с жилищной поддержкой остались работать в регионе
В Ростовской области 97,4% медицинских работников, получивших жилищную поддержку, продолжают работать в системе здравоохранения. Всего такую помощь предоставили 2 028 специалистам. Соответствующая информация содержится в докладе министра здравоохранения Наири Варданяна.
По данным министерства, всего различными мерами социальной поддержки воспользовались 4 174 медработника. Из них в профессии остались 3 282 человека, или 78,6%.
Одной из основных мер стала субсидия на приобретение жилья в размере 90% его стоимости. Ее получили 1 460 медработников. Каждый из них обязался отработать в регионе не менее десяти лет.
Результативными в министерстве также считают единовременные выплаты из областного бюджета. В частности, среди специалистов, получивших их при переезде в Азовский, Аксайский и Мясниковский районы, продолжают работать 102 из 126 человек. Это 81% получателей.
В министерстве здравоохранения региона проанализировали результаты действующих мер поддержки, чтобы оценить, какие из них помогают привлекать и закреплять медицинские кадры.