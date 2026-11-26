По данным Заксобрания, в округе действует более 40 мер поддержки коренных малочисленных народов Севера. Заготовка оленины выросла с 1,6 тыс. т в 2019 году до 3,3 тыс. т в 2025 году. Медицинскую помощь оказывают 11 мобильных бригад, которые в 2025 году провели 63,8 тыс. посещений. В школах более 4,2 тыс. детей изучают ненецкий, хантыйский и селькупский языки, а 147 студентов обучаются по программе с использованием окружных сертификатов.