На Ямале утвердили концепцию устойчивого развития коренных народов Севера
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило новую концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на период до 2036 года. Документ устанавливает долгосрочные приоритеты в сфере сохранения традиционного уклада, родных языков и исконной среды обитания, а также повышения качества жизни местных жителей.
Разработка стратегии велась рабочей группой парламента совместно с окружным правительством. В процессе учитывались мнения оленеводов, старейшин и представителей муниципальных образований. Среди активных участников обсуждения были почетный гражданин ЯНАО, председатель Совета Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи, а также бывший депутат окружного законодательного органа Хатяко Езынги.
Новая стратегия заменяет аналогичный документ 2009 года и синхронизирована с федеральными программами развития Арктики и национальной политики. Так, в концепции учтены факторы промышленного освоения Арктики, изменения климата и цифровизации. Документ объединяет задачи по сохранению традиционного образа жизни с улучшением доступности образования, медицины и инфраструктуры в отдаленных районах. Конкретные шаги по реализации целей будут прописаны в региональной дорожной карте.
По данным Заксобрания, в округе действует более 40 мер поддержки коренных малочисленных народов Севера. Заготовка оленины выросла с 1,6 тыс. т в 2019 году до 3,3 тыс. т в 2025 году. Медицинскую помощь оказывают 11 мобильных бригад, которые в 2025 году провели 63,8 тыс. посещений. В школах более 4,2 тыс. детей изучают ненецкий, хантыйский и селькупский языки, а 147 студентов обучаются по программе с использованием окружных сертификатов.