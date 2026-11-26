По стоимости автомобильного бензина Курская область заняла второе место в Центральном федеральном округе (исключая Москву — 75,31 руб. за л) после Тульской области (78,11 руб. за л). Средняя цена всех марок бензина в регионе по состоянию на 23 ноября составила 75,45 руб. за л. Это выше среднего показателя по ЦФО (73,71 руб. за л) и России (74,41 руб. за л). Такие данные приводит Росстат.