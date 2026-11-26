Курская область вошла в число регионов ЦФО с самым дорогим бензином
По стоимости автомобильного бензина Курская область заняла второе место в Центральном федеральном округе (исключая Москву — 75,31 руб. за л) после Тульской области (78,11 руб. за л). Средняя цена всех марок бензина в регионе по состоянию на 23 ноября составила 75,45 руб. за л. Это выше среднего показателя по ЦФО (73,71 руб. за л) и России (74,41 руб. за л). Такие данные приводит Росстат.
Стоимость бензина марки АИ-92 в Курской области за неделю выросла с 69,27 до 70,84 руб. за л (на 2,2%), АИ-95 — с 77,29 до 78,6 руб. (на 1,7%). Цена бензина АИ-98 и выше не изменилась и составила 108,48 руб. за л. Дизельное топливо подорожало с 78,81 до 79,48 руб. (на 0,8%).
В других регионах Черноземья средняя стоимость бензина с 17 по 23 ноября также выросла:
в Воронежской области она поднялась с 74,81 до 74,96 руб. за л (на 0,2%);
в Липецкой области — с 71,44 до 71,73 руб. за л (на 0,4%);
в Белгородской области — с 71,7 до 72,29 руб. за л (на 0,8%);
в Орловской области — с 70,15 до 70,95 руб. за л (на 1,1%);
в Тамбовской области — с 73,08 до 74,69 руб. за л (на 2,2%).
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что с 10 по 16 ноября по стоимости автомобильного бензина Воронежская область заняла третье место в ЦФО после Тульской и Рязанской областей. Средняя цена всех марок бензина в регионе составляла 74,81 руб. за л.