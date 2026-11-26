На Ладожском мосту на федеральной трассе «Кола» сняли ограничения движения. Подрядная организация завершила основной этап планово-предупредительных работ, автомобили вновь могут проезжать по всем четырем полосам. Об этом 26 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».