На Ладожском мосту сняли ограничения движения
На Ладожском мосту на федеральной трассе «Кола» сняли ограничения движения. Подрядная организация завершила основной этап планово-предупредительных работ, автомобили вновь могут проезжать по всем четырем полосам. Об этом 26 ноября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По мосту разрешено движение транспортных средств общей массой до 23 тонн и нагрузкой до 6 тонн на каждую ось.
Работы на сооружении продолжатся. Специалисты будут ремонтировать опоры ниже уровня проезжей части — в подмостовом пространстве. Эти мероприятия не потребуют введения ограничений движения.
Завершить ремонт планируется 14 сентября 2027 года.