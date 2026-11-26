В Брюсселе 25 ноября прошел саммит ЕС—Балканы, на котором Евросоюз подтвердил готовность принять в свои ряды все балканские государства, но только после выполнения ими домашних заданий по реформам. Впервые в процессе расширения союза его руководство решило еще активнее стимулировать отличников евроинтеграции, перераспределив предназначенные кандидатам средства от отстающих передовикам. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.