ЕС готов принять страны Балкан в свой состав при условии проведения реформ
В Брюсселе 25 ноября прошел саммит ЕС—Балканы, на котором Евросоюз подтвердил готовность принять в свои ряды все балканские государства, но только после выполнения ими домашних заданий по реформам. Впервые в процессе расширения союза его руководство решило еще активнее стимулировать отличников евроинтеграции, перераспределив предназначенные кандидатам средства от отстающих передовикам. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Идею озвучила на саммите Урсула фон дер Ляйен. «Мы крайне заинтересованы, чтобы предусмотренные планом роста ЕС для Балкан средства (€6 млрд, 2 млрд из которых выделяются безвозмездно, 4 млрд — в виде льготных кредитов.— “Ъ”) были использованы,— объявила глава Еврокомиссии.— Поэтому мы планируем перенаправить значительные средства трем странам, которые достигли наибольшего прогресса».