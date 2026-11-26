Кассационный суд поддержал приговор новосибирскому майнеру
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) подтвердил законность приговора организатору криптофермы из Новосибирской области, который обвинялся в самовольном подключении к электросетям. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, майнер и пока неустановленный следствием сообщник несанкционированно подключили оборудование к электросетям. С июня 2022-го по февраль 2023 года они незаконно получали электричество, потери сетевой компании составили более 5 млн руб.
В июле 2015 года Новосибирский райсуд признал майнера виновным по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана) и назначил принудительные работы на два года с удержанием 10% из жалованья в доход государства. Согласился с этим решением областной суд.
Защита оспорила приговор в кассационном суде. Адвокат просил направить дело на новое рассмотрение. Юрист, в частности, утверждал, что сумма причиненного ущерба основана на расчетах потерпевшей стороны и является искусственно завышенной.