В июле 2015 года Новосибирский райсуд признал майнера виновным по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана) и назначил принудительные работы на два года с удержанием 10% из жалованья в доход государства. Согласился с этим решением областной суд.