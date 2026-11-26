По информации источника «Ъ-Черноземье», подписан приказ об увольнении Дмитрия Колесникова — заместителя исполнительного директора Воронежского академического театра драмы имени Кольцова по общим вопросам. Господин Колесников освобожден от должности с 27 ноября. Увольнение произошло в свете возбуждения уголовного дела о краже в театре оборудования, стоимость которого, по неподтвержденным данным, может составлять несколько сотен тысяч рублей.