Замдиректора воронежского театра драмы покинул пост на фоне уголовного дела о краже оборудования
По информации источника «Ъ-Черноземье», подписан приказ об увольнении Дмитрия Колесникова — заместителя исполнительного директора Воронежского академического театра драмы имени Кольцова по общим вопросам. Господин Колесников освобожден от должности с 27 ноября. Увольнение произошло в свете возбуждения уголовного дела о краже в театре оборудования, стоимость которого, по неподтвержденным данным, может составлять несколько сотен тысяч рублей.
В ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в пресс-службе регионального Минкульта отметили, что «давать разъяснения по отдельным кадровым решениям, принимаемым в подведомственных организациях, не входит в компетенцию министерства культуры Воронежской области».
«Учреждения самостоятельно формируют кадровую политику в соответствии с трудовым законодательством»,— подчеркнули в министерстве.
На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что правоохранительными органами по факту кражи оборудования в Воронежском театре драмы имени Кольцова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
Позже в областном министерстве культуры подтвердили, что по данному вопросу государственным бюджетным учреждением было подано заявление в правоохранительные органы. На вопрос о том, есть ли в деле подозреваемый, в ведомстве ответили, что «виновным лицо может считаться только на основании решения суда и вступления приговора в законную силу».
На сайте драмтеатра страница господина Колесникова в статусе заместителя исполнительного директора в настоящее время остается доступной. Официальных комментариев от самого учреждения пока не поступало. В театре господин Колесников работает с 2016 года.