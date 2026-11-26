Александру Мешкову 62 года. С 2000 года он работал в уголовном розыске Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД по Твери. В 2016 году был назначен заместителем начальника УМВД России по Смоленской области, в 2017 году — начальником УМВД России по Астраханской области. С сентября 2019 года руководит ГУ МВД по Свердловской области. В ноябре 2020 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.