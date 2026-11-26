Глава свердловского ГУ МВД Мешков ушел в отпуск, из которого может уйти в отставку
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков собрался на пенсию и написал соответствующий рапорт, сообщают уральские СМИ. По их данным, господин Мешков в настоящее время находится в отпуске, из которого уже может не выйти.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «Ъ-Урал», что генерал-лейтенант Александр Мешков действительно с 25 ноября находится в отпуске. Он также сообщил, что временно исполняющим обязанности начальника назначен заместитель господина Мешкова генерал-майор полиции Рашид Даулетов.
Александру Мешкову 62 года. С 2000 года он работал в уголовном розыске Тверской области. С июня 2009 года возглавлял УМВД по Твери. В 2016 году был назначен заместителем начальника УМВД России по Смоленской области, в 2017 году — начальником УМВД России по Астраханской области. С сентября 2019 года руководит ГУ МВД по Свердловской области. В ноябре 2020 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.
Другие сведения Валерий Горелых комментировать не стал, напомнив известное в народе выражение: «У всех все будет, но не у всех все сразу».