При этом для 53,8% наставников их медучреждения не предусмотрели никакой надбавки за работу с молодежью. Еще 28,1% получают за нее до 5 тыс. руб. в месяц, а 9,3% — 5–10 тыс. руб. О выплатах свыше 10 тыс. руб. рассказали лишь около 9% опрошенных (интересно, что 13 врачей получают за наставничество больше 30 тыс. руб.). Подавляющее большинство наставников считают необходимым изменить условия программы. 75,8% полагают, что из-за наставничества им нужен иной график работы. А 38,4% отмечают, что им не хватает знаний по педагогике и психологии.