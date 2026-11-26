«Справочник врача»: более 50% опрошенных врачей-наставников не получают доплат
Закон о наставничестве в системе здравоохранения был подписан президентом в ноябре 2025 года, соответствующая программа действует с 1 марта 2026 года. Выпускники медицинских вузов и колледжей должны определенный срок проработать под руководством врача-наставника в медицинских организациях из системы госгарантий бесплатной медпомощи. Спустя восемь месяцев команда профессионального мобильного приложения «Справочник врача» расспросила ее участников об их опыте. В опросе приняли участие 281 врач-наставник и 339 выпускников медвузов, проходящих наставничество.
При этом для 53,8% наставников их медучреждения не предусмотрели никакой надбавки за работу с молодежью. Еще 28,1% получают за нее до 5 тыс. руб. в месяц, а 9,3% — 5–10 тыс. руб. О выплатах свыше 10 тыс. руб. рассказали лишь около 9% опрошенных (интересно, что 13 врачей получают за наставничество больше 30 тыс. руб.). Подавляющее большинство наставников считают необходимым изменить условия программы. 75,8% полагают, что из-за наставничества им нужен иной график работы. А 38,4% отмечают, что им не хватает знаний по педагогике и психологии.