Жителя Башкирии оправдали по обвинению в мошенничестве с бюджетными деньгами
Белорецкий межрайонный суд оправдал 35-летнего жителя Бурзянского района, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, по версии следствия, в январе 2025 года подсудимый через портал «Госуслуги» направил ложные сведения, скрыв доходы от предпринимательской деятельности по перевозке людей и сдаче дома в аренду. Его признали малоимущим, а затем на основании социального контракта ему выделили адресную помощь — 350 тыс. руб., которые он присвоил.
Подсудимый не признал вину. По его словам, на полученные по социальному контракту деньги он купил имущество для туристической деятельности. По поводу незадекларированных доходов пояснил, что не сдавал дом в аренду, иногда брал попутчиков до Уфы, а по просьбе односельчан привозил из города лекарства и другие товары.
Суд пришел к выводу о невиновности подсудимого в связи с отсутствием состава преступления.