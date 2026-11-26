Подсудимый не признал вину. По его словам, на полученные по социальному контракту деньги он купил имущество для туристической деятельности. По поводу незадекларированных доходов пояснил, что не сдавал дом в аренду, иногда брал попутчиков до Уфы, а по просьбе односельчан привозил из города лекарства и другие товары.