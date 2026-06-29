Басаевцам обновили сроки

Военный суд в Ростове-на-Дону признал еще двоих человек виновными в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Арслан Таушев приговорен к 23 годам лишения свободы, Расул Кошманбетов — к 24 годам. В суде они не признали вину, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд признал Арслана Таушева и Расула Кошманбетова виновными в участии в вооруженном мятеже в составе банды и в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ и ст. 317 УК РФ). Таушеву назначено 23 года колонии строгого режима, Расулу Кошманбетову – 24 года.

Арслану Таушеву 53 года, он живет в Ставропольском крае, женат, у него двое несовершеннолетних детей. Расулу Кошманбетову 49 лет, он уроженец Дагестана, зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе. Женат, имеет двух несовершеннолетних детей и одного малолетнего ребенка. Каждый из них в 2015 году был осужден Верховным судом Чечни на восемь лет лишения свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

Обвинение по новому уголовному делу фигурантам предъявили в 2020 году, когда они находились в колонии. После отбытия наказания по первому делу подозреваемых снова заключили под стражу.

В 1994 году приверженцы радикальной исламской идеологии Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб создали банды на территории Чечни. В 1999-м Таушев и Кошманбетов, по версии следствия, вступили в одну из них, «Ногайский джамаат». В феврале 2000 года Басаев и Хаттаб из-за наступления российской армии приняли решение перебазировать банду в Веденский район Чечни.

29 февраля 2000 года военнослужащие 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской) заметили членов банды, следовавших в Веденский район, в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Руководители банды в этот же день для боя с военными сформировали группу численностью не менее 200 человек, в которую вошли Таушев и Кошманбетов. Бой продолжался с 14 часов 29 февраля до 6 часов 1 марта. Из 90 десантников погибли 84. Еще четверо получили осколочные ранения.

В суде Таушев и Кошманбетов не признали вину. По их словам, они не состояли в банде и не участвовали в бою.

По данным ЦОС ФСБ РФ, в результате совместной работы сотрудников ФСБ России, СКР и судебных органов, к уголовной ответственности привлечены уже 37 участников бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба.

Мария Иванова