В трех муниципальных образованиях Самарской области полностью устранили технологические нарушения и восстановили электроснабжение. Объекты коммунальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Отключения электричества были связаны с атакой БПЛА на регион 25 ноября. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.