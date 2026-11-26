В Самарской области полностью восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
В трех муниципальных образованиях Самарской области полностью устранили технологические нарушения и восстановили электроснабжение. Объекты коммунальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме. Отключения электричества были связаны с атакой БПЛА на регион 25 ноября. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.
В министерстве отмечают, что для оперативной ликвидации последствий технологических нарушений и восстановления предоставления коммунальных услуг задействовали аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций с привлечением специализированной техники. Энергетические компании проводили ремонтно-восстановительные работы на объектах электросетевого хозяйства.
Во время проведения восстановительных работ для социальных объектов задействовали резервные источники электроснабжения (дизель-генераторные установки).
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА 25 ноября в Самаре и Самарской области были повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. В трех муниципальных образованиях без электроэнергии оставались 274 многоквартирных дома, 2361 частный дом и 14 объектов социального назначения.