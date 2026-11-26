Экс-главу КраАЗа Анатолия Быкова доставили в Хакасию для нового расследования
В СИЗО Абакана доставлен бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КраАЗ) Анатолий Быков, отбывающий 20-летний срок за заказные убийства. Бывшего бизнесмена доставили из петрозаводской колонии для проведения следственных действий по делу лидера криминальной группировки Владимира Татаренкова (Татарин), задержанного в сентябре по обвинению в организации убийства в 1993 году двух жителей Хакасии, рассказали в управлении Следственного комитета России. Путь из Карелии до Хакасии вагонзаком занял примерно месяц.
В каком статусе будет допрошен Анатолий Быков, пока неизвестно.
Как писал «Ъ-Сибирь», в 2020 году Владимир Татаренков, отбывавший в то время срок, дал показания на экс-руководителя КраАЗа Анатолия Быкова. Последнего с учетом этих показаний признали виновным в заказном убийстве двух коммерсантов, совершенном в 1994 году. В том же 2020 году Владимир Татаренков вышел на свободу.
В мае 2024 года Анатолия Быкова, который по совокупности трех приговоров получил 20 лет лишения свободы, этапировали из Красноярска в колонию строгого режима № 9 Петрозаводска (Республика Карелия). Срок отбытия наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО, истекает в 2040 году.