В Хакасии по обвинению в убийствах арестован бывший лидер ОПГ Владимир Татаренков

Два человека, включая Владимира Татаренкова, который, по данным правоохранительных органов, в 1990-е годы являлся лидером криминальной группировки, арестованы в Хакасии на два месяца. Это произошло после возобновления расследования уголовного дела об убийстве 33 года назад двух жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Татаренков

Фото: Сергей Черных / Коммерсантъ Владимир Татаренков

Фото: Сергей Черных / Коммерсантъ

По сообщению главного следственного управления (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 1993 году Владимир Татаренков «с целью укрепления своего авторитета среди лидеров и членов организованных преступных групп» вместе с тремя подельниками участвовал в убийстве двух мужчин, которые ехали на автомобиле по дороге Саяногорск—Черемушки. 27 октября на трассе была устроена засада.

«Исполнители убийства, вооружившись автоматами, прибыли на участок автомобильной дороги Саяногорск—Черемушки. Заняв позиции для огневого поражения, они ожидали сигнала от Татаренкова по радиостанции. Получив подтверждение о приближении нужного автомобиля, исполнители открыли огонь по транспортному средству, в салоне которого находились потерпевшие. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия»,— сообщили следователи.

Владимиру Татаренкову и его подельнику предъявлено обвинение по п.п. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (в редакции от 27 августа 1993 года)).

Как уточнили в ГСУ, расследование уголовного дела было возобновлено после того, как заключенный, отбывающий пожизненный срок за совершение других преступлений, сознался в своем участии в убийстве 1993 года. Сообщил он и сведения о соучастниках. Еще один предполагаемый сообщник пропал без вести.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2020 году Владимир Татаренков, отбывавший в то время срок, дал показания на бывшего руководителя Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова. Последнего с учетом этих показаний признали виновным в организации в 1994 году заказного убийства двух коммерсантов и назначили 13 лет заключения. В 2020 году Владимир Татаренков освободился.

Валерий Лавский