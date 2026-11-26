Сочинские здравницы специализируются на лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, а также аллергических, гинекологических и урологических заболеваний. В последние годы лечебные программы санаториев расширились. Практически каждая здравница включает в них бальнеологические процедуры с использованием местных минеральных вод для восстановления и реабилитации.