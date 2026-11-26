Санатории Сочи рассчитывают принять 4,5 тысячи отдыхающих по льготной программе
Почти 20 санаториев и пансионатов Сочи снизили стоимость отдыха в межсезонье в рамках программы «Открытый Юг». Участники программы предлагают скидки до 50%, минимальная стоимость проживания с питанием и оздоровлением составляет 3,1 тыс. руб. в сутки на человека. Об этом сообщает администрация города.
В программу вошли 17 здравниц. В стоимость путевки включены проживание в стандартном номере, питание, климатолечение, оздоровительные процедуры или санаторно-курортное лечение. Программа ориентирована на привлечение отдыхающих в межсезонье.
По данным заместителя главы Сочи Сергея Сомко, с сентября в рамках программы оздоровление прошли около 2,5 тыс. человек. В текущем сезоне город рассчитывает принять более 4,5 тыс. отдыхающих. По сравнению с предыдущими периодами число участников программы увеличилось.
Сочинские здравницы специализируются на лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, а также аллергических, гинекологических и урологических заболеваний. В последние годы лечебные программы санаториев расширились. Практически каждая здравница включает в них бальнеологические процедуры с использованием местных минеральных вод для восстановления и реабилитации.