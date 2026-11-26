В Стерлитамаке водителя грузовика будут судить за наезд на велосипедиста
Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело 44-летнего водителя грузовика, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле этого года водитель КамАЗа на пересечении Профсоюзной и Элеваторной улиц проехал на красный свет и сбил 67-летнего пенсионера на велосипеде.
Пострадавший получил травму, из-за которой ему ампутировали руку.