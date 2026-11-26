С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получает данные о переводах через СБП и операциях по картам (Закон № 461-ФЗ), а клиента об этом не уведомляют. Схемы, при которых выручку принимают на личные карты сотрудников или дробят на мелкие переводы, теперь видны регулятору напрямую. С марта 2026 года банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с платежным агрегатором, который нарушает требования к идентификации (Закон № 44-ФЗ). С сентября 2026 года под контроль попали операции с цифровой валютой (Закон № 283-ФЗ). С 1 марта 2027 года банки будут проверять устройство клиента на вредоносные программы перед списанием и при подозрении смогут отказать в операции (Закон № 210-ФЗ).