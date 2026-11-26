Новые поправки в 115-ФЗ: как изменятся ограничения по счетам бизнеса
В 2026 году закон о противодействии отмыванию доходов меняли несколько раз, и часть поправок заработает только в 2027-м. По отдельности они выглядят техническими. Вместе они делают контроль за деньгами бизнеса плотнее, и ко мне все чаще приходят предприниматели с заблокированными операциями, которые не понимают, что сделали не так.
С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получает данные о переводах через СБП и операциях по картам (Закон № 461-ФЗ), а клиента об этом не уведомляют. Схемы, при которых выручку принимают на личные карты сотрудников или дробят на мелкие переводы, теперь видны регулятору напрямую. С марта 2026 года банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с платежным агрегатором, который нарушает требования к идентификации (Закон № 44-ФЗ). С сентября 2026 года под контроль попали операции с цифровой валютой (Закон № 283-ФЗ). С 1 марта 2027 года банки будут проверять устройство клиента на вредоносные программы перед списанием и при подозрении смогут отказать в операции (Закон № 210-ФЗ).
Что это значит на практике. Принимайте выручку только на расчетный счет, через кассу и эквайринг. Переводы на личные карты собственника и сотрудников сегодня самый быстрый путь к запросу банка. Следите, чтобы движение средств соответствовало реальной хозяйственной деятельности. Банк оценивает налоговые платежи, расходы на персонал, контрагентов и экономический смысл операций в совокупности. В назначении платежа указывайте договор и предмет оплаты, а договоры, акты и накладные храните так, чтобы их можно было отправить в течение дня.
Предусмотрите резервную платежную инфраструктуру. Наличие нескольких счетов не гарантирует снятия ограничений и не должно использоваться для их обхода. Если агрегатора отключат, магазин не должен останавливаться. Перед работой с новым контрагентом проверяйте его: операции с компаниями из «красной зоны» платформы «Знай своего клиента» могут учитываться при оценке вашего бизнеса, но не означают автоматического присвоения высокой степени риска.
Если банк все же прислал запрос, отвечайте полно и в срок. К документам приложите сопроводительное письмо, где простыми словами объяснен экономический смысл операции. Формальный ответ «все законно» не работает. Если в операции отказали или компанию отнесли к высокому риску, сначала представьте документы в банк повторно, а затем обращайтесь в межведомственную комиссию при Банке России. Суд остается последним шагом, но и он работает. Заградительные комиссии за перевод остатка при расторжении договора суды нередко признают необоснованными.
Обсуждаются и смягчения. 10 ноября 2026 года депутат Госдумы Руслан Юсупов предложил запретить взимание заградительных комиссий за возврат средств с ограниченных счетов и обязать их в течение 24 часов сообщать предпринимателю полный перечень документов. Пока речь идет о публично озвученной инициативе, а не о вступившем в силу законе, поэтому рассчитывать стоит на собственную дисциплину в документах.