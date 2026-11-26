Для совершения преступления фигурант дела приехал в Уфу и арендовал гараж. Выбрав подходящую машину, он ночью вскрыл ее с помощью купленного оборудования, завел двигатель и перегнал в арендованный гараж, где установил поддельные номера и заглушил сигнал связи. Подозреваемый планировал продать похищенный автомобиль, но покупатель перестал выходить на связь, и он решил покинуть город. Через некоторое время фигурант дела вернулся в Уфу, чтобы проверить состояние иномарки, но, заметив возле гаража подозрительные автомобили и испугавшись, что его выследили, скрылся. Продать машину подозреваемый не успел.