В Крыму задержали подозреваемого в краже машины в Уфе семь лет назад
Сотрудники управления уголовного розыска по Башкирии совместно с оперативниками управления МВД по Уфе и отдела полиции по Уфе установили и задержали в Крыму подозреваемого в краже автомобиля Toyota Land Cruiser. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи (ч. 4 ст. 158УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В ноябре 2019 года уфимец заявил в дежурную часть отдела полиции Уфы о краже автомобиля, припаркованного во дворе дома по улице Рабкоров. Сумма ущерба составила 3 млн руб.
Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого и задержали его в Крыму. Это оказался 43-летний житель Краснодарского края.
По предварительным данным, подозреваемый в поисках легкого заработка увидел в интернете видеоролик о способах вскрытия автомобилей и решил украсть машину, чтобы потом перепродать ее. Для этого он купил специальное электронное устройство и поддельные государственные регистрационные знаки.
Для совершения преступления фигурант дела приехал в Уфу и арендовал гараж. Выбрав подходящую машину, он ночью вскрыл ее с помощью купленного оборудования, завел двигатель и перегнал в арендованный гараж, где установил поддельные номера и заглушил сигнал связи. Подозреваемый планировал продать похищенный автомобиль, но покупатель перестал выходить на связь, и он решил покинуть город. Через некоторое время фигурант дела вернулся в Уфу, чтобы проверить состояние иномарки, но, заметив возле гаража подозрительные автомобили и испугавшись, что его выследили, скрылся. Продать машину подозреваемый не успел.
Задержанный дал признательные показания. Установлено, что он специализировался на кражах дорогостоящих автомобилей. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в Башкирии и других регионах.