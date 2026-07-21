Нижегородские депутаты предложили увеличить штрафы за сброс мусора из машин

Комитет заксобрания Нижегородской области по экологии подготовил поправки к КоАП РФ, которые кратно увеличивают штрафы за сброс мусора из машин. Действующие санкции за нарушения не исполняют превентивные функции, так как недобросовестные перевозчики и предприниматели зарабатывают гораздо больше, а сам факт противоправных действий выявить сложно, отметил председатель комитета Владислав Атмахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Действующей редакцией КоАП предусмотрены штрафы 10–15 тыс. руб. для физлиц, 20–30 тыс. руб. для должностных и 30–50 тыс. для юрлиц. Депутаты предложили увеличить их до 50–70 тыс. руб. для физлиц, для должностных и юрлиц максимальное наказание составит 150–200 тыс. руб., если поправки будут приняты.

За повторное нарушение штрафы для граждан могут увеличить до 150 тыс. руб., для должностных и юрлиц — до 200 и 500 тыс. руб. соответственно с конфискацией автомобиля. Если мусор разгружали вне полигона с мусоровоза, наказание для физлиц возрастет до 500 тыс. руб., для должностных и юрлиц — до 800 тыс. и 1,2 млн руб., следует из проекта закона.

Сейчас нормы КоАП не позволяют арестовать мусоровоз, который принадлежит юрлицам, если им пользуется гражданин. «Соответственно, изъять орудие преступления невозможно. Мы предлагаем изменить закон, чтобы транспортные средства физлиц также можно было изъять в случае повторного нарушения»,— отметил господин Атмахов.

Также комитет предложил расширить список видеооборудования для фиксации нарушений и включить в него все видеокамеры, которые фиксируют время и место сброса мусора. Депутаты поддержали поправки, заксобрание рассмотрит инициативу на заседании 30 июля.

Владимир Зубарев