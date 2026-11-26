Спрос на поездки в Сочи на ноябрьские праздники 2026 года сократился на 15–22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные участников рынка. В целом количество бронирований размещения на период вокруг 4 ноября снизилось на 3–6%, у отдельных туроператоров падение достигало 10%.