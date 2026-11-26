Спрос на ноябрьские поездки в Сочи снизился на 15–22%
Спрос на поездки в Сочи на ноябрьские праздники 2026 года сократился на 15–22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные участников рынка. В целом количество бронирований размещения на период вокруг 4 ноября снизилось на 3–6%, у отдельных туроператоров падение достигало 10%.
По данным АТОР, календарное расположение Дня народного единства повлияло на продолжительность поездок. В 2026 году праздник пришелся на среду, поэтому россияне преимущественно ограничивались путешествиями на два-три дня. В прошлом году ноябрьские праздники образовали три выходных подряд, что затрудняет прямое сравнение показателей.
Несмотря на снижение спроса, Сочи сохранил позиции среди востребованных направлений Краснодарского края. По данным туроператора АЛЕАН, на регион пришлось 28% всех бронирований на ноябрьские даты. В числе наиболее популярных курортов также оказались Геленджик и Анапа. Сочи вошел в число лидеров продаж и у туроператора «Мультитур».
При этом динамика бронирований в регионе оказалась неоднородной. Если Анапа продемонстрировала рост продаж от 20% до трех раз в зависимости от туроператора, то Сочи столкнулся со снижением спроса. По данным «Мультитура» и «Дельфина», интерес к поездкам на курорт оказался ниже прошлогоднего.
В целом на ноябрьские выходные туристы чаще выбирали короткие поездки в загородные отели и близлежащие города. Среди наиболее востребованных направлений по России были Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца.