Размер налога в 2027 году составит 1% от налоговой базы, в 2028 году вырастет до 2%, с 2029 года станет 3%, в 2030 году — 4%, а с 2031 года — 5%. Налог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет, членам семей участников СВО и лицам, имеющим регистрацию на территории округа.