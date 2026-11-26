В Ординском округе введут туристический налог
Депутаты Ординской думы приняли решение о введении на территории округа туристического налога. Взимать его планируется с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного размещения туристов. Об этом сообщает МФХ-канал «На местах».
Размер налога в 2027 году составит 1% от налоговой базы, в 2028 году вырастет до 2%, с 2029 года станет 3%, в 2030 году — 4%, а с 2031 года — 5%. Налог не будет применяться при предоставлении услуг лицам младше 18 лет, членам семей участников СВО и лицам, имеющим регистрацию на территории округа.
«В округе работают три классифицированных средства размещения. В 2025 году общее количество ночевок в них составило более 1500. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет за счет туристического потока, а средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и благоустройство общественных пространств», — заявил председатель местной думы Иван Лиханов.