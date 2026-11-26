Исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Дмитрий Панычев
Чиновник занимает пост министра здравоохранения в регионе
Министр здравоохранения Мурманской области, заместитель губернатора Дмитрий Панычев будет временно исполнять обязанности главы региона, сообщили «Ъ Северо-Запад» в правительстве региона 26 ноября. Накануне президент Владимир Путин освободил от должности прежнего руководителя Андрея Чибиса. Господин Панычев будет управлять регионом в статусе врио до подписания президентом Владимиром Путиным указа о назначении другого исполняющего обязанности губернатора Мурманской области. Как отметили в правительстве, органы исполнительной власти и муниципалитеты Заполярья работают в штатном режиме.
Дмитрий Панычев работает в правительстве Мурманской области с января 2023 года. До этого в течение двух лет, с 2017 по 2019 год был заместителем главного врача Североморской ЦРБ. С 2003 года работал на различных должностях муниципальной и государственной службы.
Бывшего губернатора Андрея Чибиса 25 ноября арестовали на два месяца по делу о хищении 1 млрд бюджетных средств при дорожном строительстве в Мурманской области. Также ему инкриминируют получение взятки в виде катера. Экс-чиновник отрицает вину.